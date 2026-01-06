Vivant, au pied des arbres Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

Vivant, au pied des arbres

Place Edouard Meslier Parc du Prieuré Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Bercés par la quiétude des maîtres du temps, les spectateurs sont invités à suivre une pensée vivifiante qui se balade entre la parole et le chant.

Bercés par la quiétude des maîtres du temps, les spectateurs sont invités à suivre une pensée vivifiante qui se balade entre la parole et le chant.

D’une boule de glaise émerge un arbre éphémère. La vie s’affirme, incroyablement active au cœur de toute chose dans ce tour de chant singulier.

Maintenant, mains tenant la terre qui guérit, le spectacle peut commencer.

Les mots et la voix d’Annick Cesbron, la musique et les notes d’Etienne Boisdron font vibrer la conscience de la vie dans nos chairs en toute simplicité, dans l’intensité de l’instant présent.

Pas de décor, le lieu du spectacle, en espace de nature ou en salle, crée l’écrin du duo.

Pas de sonorisation, la puissance vocale joue avec la puissance de l’instrument, dans une recherche d’harmonie tranquille et vibrante.

Pendant 1 heure, le propos, la musique, l’immersion et l’interaction avec la vie du lieu permettent l’accès à ses propres perceptions, sensations, émotions. VIVANT stimule le lien à soi même pour accéder au bien-être.

L’expérience sensible enracine notre existence dans le quotidien de notre incarnation. Se sentir être vivant, c’est retrouver son autonomie de penser et d’agir, à l’écoute de ce qui est juste et nécessaire pour soi-même.

La vie n’est plus subie. Elle est vécue dans la chair. L’élan vital active la créativité. .

Place Edouard Meslier Parc du Prieuré Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lulled by the quietude of the masters of time, spectators are invited to follow an invigorating thought that wanders between word and song.

L’événement Vivant, au pied des arbres Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages