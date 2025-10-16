MARCHÉ NOCTURNE ET BAL FOLK Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

Brissac Loire Aubance

MARCHÉ NOCTURNE ET BAL FOLK

Place Edouard Meslier Parc du Prieuré Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le Prieuré s’habille aux couleurs de l’été ! De nombreux artisans et producteurs locaux vous accueillent dans le parc du domaine. En plus de leur savoir-faire, vous pourrez profiter d’une soirée festive autour d’un bal folk, d’une buvette et de fouées cuites directement dans notre four à pain

Le Prieuré s’habille aux couleurs de l’été !

De nombreux artisans et producteurs locaux vous accueillent dans le parc du domaine. En plus de leur savoir-faire, vous pourrez profiter d’une soirée festive autour d’un bal folk, d’une buvette et de fouées cuites directement dans le four à pain du monument !

Entrée gratuite à partir de 16 h .

Place Edouard Meslier Parc du Prieuré Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

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English :

Le Prieuré is decked out in the colors of summer! A host of local craftsmen and producers welcome you to the grounds. In addition to their expertise, you can enjoy a festive evening with a folk dance, a refreshment bar and fouées baked directly in our bread oven

L’événement MARCHÉ NOCTURNE ET BAL FOLK Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages