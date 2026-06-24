Soirée d’inauguration festive de la Piscine de Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance
Soirée d’inauguration festive de la Piscine de Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance jeudi 9 juillet 2026.
Brissac Loire Aubance
Soirée d’inauguration festive de la Piscine de Brissac Loire Aubance
Rue du marin Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Soirée avec spectacle et animation musicale
La piscine du Marin ouvre ses bassins du Vendredi 27 Juin au Vendredi 29 août 2026, avec un rendez-vous incontournable, la soirée festive du jeudi 9 Juillet !
Au programme
19h-20h Spectacle humoristique Plouf et Re Plouf avec la compagnie Super Super
20h-21h Démonstration de natation synchronisée avec les sirènes des coteaux. De retour des championnats du monde à Doha et des championnats de France et d’Europe, les nageuses auront le plaisir de vous partager leur talent et passion.
Pour les cours, les maîtres-nageurs de la saison dernière reviennent cette année avec une nouveauté le Jardin aquatique , pour les 3-6 ans. Cette séance parent-enfant aura lieu le dimanche matin de 10h à 12h. Son objectif est de se familiariser avec l’eau grâce à des activités ludiques.
Les cours d’apprentissage et de perfectionnement auront lieu les matins, du lundi au samedi, avec inscriptions auprès des maîtres-nageurs (plus d’infos sur le site web de la mairie)
Hervé 06 82 39 71 42
Jérôme 06 84 51 11 94 .
Rue du marin Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 23 32
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English :
Evening show with musical entertainment
L’événement Soirée d’inauguration festive de la Piscine de Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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