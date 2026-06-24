Brissac Loire Aubance

Soirée d’inauguration festive de la Piscine de Brissac Loire Aubance

Rue du marin Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Soirée avec spectacle et animation musicale

La piscine du Marin ouvre ses bassins du Vendredi 27 Juin au Vendredi 29 août 2026, avec un rendez-vous incontournable, la soirée festive du jeudi 9 Juillet !

Au programme

19h-20h Spectacle humoristique Plouf et Re Plouf avec la compagnie Super Super

20h-21h Démonstration de natation synchronisée avec les sirènes des coteaux. De retour des championnats du monde à Doha et des championnats de France et d’Europe, les nageuses auront le plaisir de vous partager leur talent et passion.

Pour les cours, les maîtres-nageurs de la saison dernière reviennent cette année avec une nouveauté le Jardin aquatique , pour les 3-6 ans. Cette séance parent-enfant aura lieu le dimanche matin de 10h à 12h. Son objectif est de se familiariser avec l’eau grâce à des activités ludiques.

Les cours d’apprentissage et de perfectionnement auront lieu les matins, du lundi au samedi, avec inscriptions auprès des maîtres-nageurs (plus d’infos sur le site web de la mairie)

Hervé 06 82 39 71 42

Jérôme 06 84 51 11 94 .

Rue du marin Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 91 23 32

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English :

Evening show with musical entertainment

L’événement Soirée d’inauguration festive de la Piscine de Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages