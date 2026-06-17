Brissac Loire Aubance

ANJOU COMEDY NIGHT

Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

ANJOU COMEDY NIGHT au Château de Saint-Saturnin-sur-Loire

Une nuit de rires sous les étoiles, dans l’un des plus beaux écrins d’Anjou.

Le temps d’une soirée, le Château de Saint-Saturnin-sur-Loire se transforme en scène à ciel ouvert pour accueillir 20 humoristes, 1 heure de rires et une ambiance unique entre patrimoine et bonne humeur.

Stand-up, sketchs, énergie live chaque artiste monte sur scène pour vous offrir sa vision du monde décalée, percutante, jouissive. Un format rythmé où s’enchaînent les univers, sans temps mort. .

Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

ANJOU COMEDY NIGHT at the Château de Saint-Saturnin-sur-Loire

L’événement ANJOU COMEDY NIGHT Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages