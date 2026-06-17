ANJOU COMEDY NIGHT Brissac Loire Aubance
ANJOU COMEDY NIGHT Brissac Loire Aubance lundi 13 juillet 2026.
Brissac Loire Aubance
ANJOU COMEDY NIGHT
Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
ANJOU COMEDY NIGHT au Château de Saint-Saturnin-sur-Loire
Une nuit de rires sous les étoiles, dans l’un des plus beaux écrins d’Anjou.
Le temps d’une soirée, le Château de Saint-Saturnin-sur-Loire se transforme en scène à ciel ouvert pour accueillir 20 humoristes, 1 heure de rires et une ambiance unique entre patrimoine et bonne humeur.
Stand-up, sketchs, énergie live chaque artiste monte sur scène pour vous offrir sa vision du monde décalée, percutante, jouissive. Un format rythmé où s’enchaînent les univers, sans temps mort. .
Château de Saint-Saturnin-sur-Loire Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
ANJOU COMEDY NIGHT at the Château de Saint-Saturnin-sur-Loire
L’événement ANJOU COMEDY NIGHT Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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