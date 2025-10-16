Festival des Cordes de Loire Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance mercredi 15 juillet 2026.

Brissac Loire Aubance

Festival des Cordes de Loire

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15

À l’occasion du dixième Festival des Cordes de Loire, le Prieuré accueille le Quatuor Våren pour la Deuxième Nuit du quatuor du festival. Au programme Grieg Quatuor à cordes op.27 Szymanowski Quatuor à cordes n°1

À l’occasion du dixième Festival des Cordes de Loire, le Prieuré accueille le Quatuor Våren pour la Deuxième Nuit du quatuor du festival.

Au programme

Grieg Quatuor à cordes op.27

Szymanowski Quatuor à cordes n°1

Direction artistique Irène Jolys

Avant le concert, à partir de 18h, les spectateurs pourront profiter des jardins du Prieuré pour un pique-nique tiré du sac.

Tarifs 22 €, 15 € (amis du Prieuré, étudiants de de 26 ans et demandeurs d’emploi)

Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations au 02.41.57.32.32, à contact@prieure-saint-remy.fr . .

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

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English :

For the tenth Festival des Cordes de Loire, the Prieuré welcomes the Våren Quartet for the festival?s Second Quartet Night. Program: Grieg ? String Quartet op.27 Szymanowski ? String Quartet n°1

L’événement Festival des Cordes de Loire Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages