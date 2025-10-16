Festival des Cordes de Loire Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance
Festival des Cordes de Loire Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance mercredi 15 juillet 2026.
Brissac Loire Aubance
Festival des Cordes de Loire
Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15 21:30:00
Date(s) :
2026-07-15
À l’occasion du dixième Festival des Cordes de Loire, le Prieuré accueille le Quatuor Våren pour la Deuxième Nuit du quatuor du festival. Au programme Grieg Quatuor à cordes op.27 Szymanowski Quatuor à cordes n°1
À l’occasion du dixième Festival des Cordes de Loire, le Prieuré accueille le Quatuor Våren pour la Deuxième Nuit du quatuor du festival.
Au programme
Grieg Quatuor à cordes op.27
Szymanowski Quatuor à cordes n°1
Direction artistique Irène Jolys
Avant le concert, à partir de 18h, les spectateurs pourront profiter des jardins du Prieuré pour un pique-nique tiré du sac.
Tarifs 22 €, 15 € (amis du Prieuré, étudiants de de 26 ans et demandeurs d’emploi)
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations au 02.41.57.32.32, à contact@prieure-saint-remy.fr . .
Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr
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English :
For the tenth Festival des Cordes de Loire, the Prieuré welcomes the Våren Quartet for the festival?s Second Quartet Night. Program: Grieg ? String Quartet op.27 Szymanowski ? String Quartet n°1
L’événement Festival des Cordes de Loire Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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