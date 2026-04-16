Informations pratiques

Brissac Loire Aubance

Pique-nique d’été en famille à la Piscine de Brissac Loire Aubance

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Soirée Pique-Nique en Famille

RDV le 17 juillet pour une soirée conviviale et familiale à la piscine du Marin.

Au programme

Fermeture de la piscine au grand public à 19h.

Accueil des habitants par l’association ENJEU pour le pique-nique.

De 19h à 21h accès aux deux bassins sous la responsabilité des maîtres-nageurs. Fermeture des bassins à 21h.

NB il est interdit de manger autour des bassins. Le pique-nique est prévu sur l’espace en herbe.

Informations inscriptions ENJEU 02 41 79 24 86 .

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 24 86 ejbrissac@associationenjeu.fr

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English :

Family Picnic Evening

L’événement Pique-nique d’été en famille à la Piscine de Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages