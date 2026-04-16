Pique-nique d’été en famille à la Piscine de Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance
vendredi 17 juillet 2026 · Brissac Loire Aubance
Informations pratiques
Brissac Loire Aubance
Pique-nique d’été en famille à la Piscine de Brissac Loire Aubance
Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Soirée Pique-Nique en Famille
RDV le 17 juillet pour une soirée conviviale et familiale à la piscine du Marin.
Au programme
Fermeture de la piscine au grand public à 19h.
Accueil des habitants par l’association ENJEU pour le pique-nique.
De 19h à 21h accès aux deux bassins sous la responsabilité des maîtres-nageurs. Fermeture des bassins à 21h.
NB il est interdit de manger autour des bassins. Le pique-nique est prévu sur l’espace en herbe.
Informations inscriptions ENJEU 02 41 79 24 86 .
Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 24 86 ejbrissac@associationenjeu.fr
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English :
Family Picnic Evening
L’événement Pique-nique d’été en famille à la Piscine de Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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