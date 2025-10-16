Visite théâtralisée | Les mystères du Prieuré Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance samedi 18 juillet 2026.

Brissac Loire Aubance

Visite théâtralisée | Les mystères du Prieuré

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

1 000 ans d’Histoire à découvrir aux côtés des voyageurs temporels Boussole et Compas. Dans ce programme familial et en déambulation rencontres de personnages hauts en couleur, légendes et fou-rires. Créé par la pétillante et déjantée troupe des bénévoles du Prieuré.

1 000 ans d’Histoire à découvrir aux côtés des voyageurs temporels Boussole et Compas. Dans ce programme familial et en déambulation rencontres de personnages hauts en couleur, légendes et fou-rires.

Créé par la pétillante et déjantée troupe des bénévoles du Prieuré. .

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

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English :

1,000 years of history to discover alongside time travelers Compass and Compass. This wandering family program includes encounters with colorful characters, legends and laughter. Created by the Priory’s sparkling, zany troupe of volunteers.

L’événement Visite théâtralisée | Les mystères du Prieuré Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages