FESTIVAL DES JEUX DU PRIEURÉ Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance
FESTIVAL DES JEUX DU PRIEURÉ Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance samedi 4 juillet 2026.
Brissac Loire Aubance
FESTIVAL DES JEUX DU PRIEURÉ
Place Edouard Meslier PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Un weekend d’animations gratuites consacré aux jeux dans toute leur diversité !
Depuis 2013, le Festival des Jeux du Prieuré propose un week-end d’animations gratuites et grand public consacré aux jeux dans toute leur diversité. Cela dans le cadre prestigieux du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne (49), sur les bords de Loire. Cette année encore, le public est invité à
> JOUER aux jeux de plateau, de cartes, de dés, d’ambiance, de stratégie, de figurines, de rôle, d’adresse, d’extérieur, pour la petite enfance… En présence d’animateurs des associations ludiques locales;
> RENCONTRER des acteurs de l’univers ludique auteurs, éditeurs, boutiques;
> TESTER les prototypes d’auteurs amateurs cherchant à parfaire leur création maison;
> DÉCOUVRIR les nouveautés et se (re)plonger dans certains classiques (bridge, échecs du monde, tarot…).
> PROFITER des animations médiévales (combats avec épées factices, trollball…) et familiales (parcours de billes XXL, inscape game, enquêtes, tournoi de puzzles, circuit automobile miniature, balades à dos d’âne, tombola…) ainsi que de la restauration proposée (buvette, fouées, cuisine antillaise). .
Place Edouard Meslier PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire info.jeuxduprieure@gmail.com
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English :
A weekend of free events dedicated to games in all their diversity!
L’événement FESTIVAL DES JEUX DU PRIEURÉ Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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