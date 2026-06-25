FESTIVAL DES JEUX DU PRIEURÉ Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

Brissac Loire Aubance

FESTIVAL DES JEUX DU PRIEURÉ

Place Edouard Meslier PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Un weekend d’animations gratuites consacré aux jeux dans toute leur diversité !

Depuis 2013, le Festival des Jeux du Prieuré propose un week-end d’animations gratuites et grand public consacré aux jeux dans toute leur diversité. Cela dans le cadre prestigieux du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne (49), sur les bords de Loire. Cette année encore, le public est invité à

> JOUER aux jeux de plateau, de cartes, de dés, d’ambiance, de stratégie, de figurines, de rôle, d’adresse, d’extérieur, pour la petite enfance… En présence d’animateurs des associations ludiques locales;

> RENCONTRER des acteurs de l’univers ludique auteurs, éditeurs, boutiques;

> TESTER les prototypes d’auteurs amateurs cherchant à parfaire leur création maison;

> DÉCOUVRIR les nouveautés et se (re)plonger dans certains classiques (bridge, échecs du monde, tarot…).

> PROFITER des animations médiévales (combats avec épées factices, trollball…) et familiales (parcours de billes XXL, inscape game, enquêtes, tournoi de puzzles, circuit automobile miniature, balades à dos d’âne, tombola…) ainsi que de la restauration proposée (buvette, fouées, cuisine antillaise). .

Place Edouard Meslier PRIEURÉ DE SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire info.jeuxduprieure@gmail.com

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English :

A weekend of free events dedicated to games in all their diversity!

L’événement FESTIVAL DES JEUX DU PRIEURÉ Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages