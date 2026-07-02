À la découverte du Palais des comtes de Champagne, Tribunal judiciaire, Chaumont

Informations pratiques

À la découverte du Palais des comtes de Champagne Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Tribunal judiciaire Haute-Marne

Groupes limités à 19 personnes avec inscription OBLIGATOIRE à patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr (visites samedi et dimanche à 14h30 et 16h). Carte d’identité obligatoire car accès à la partie judiciaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Assistez à une visite étonnante d’un édifice unique de l’ancienne Champagne !

Outre le donjon et le musée ouverts par ailleurs pour ces Journées Européennes du Patrimoine, la partie à l’étage qui est dévolue à la justice depuis 800 ans sera ouverte exceptionnellement pour l’occasion.

Tribunal judiciaire 23 rue du Palais, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 32 84 20 https://www.cours-appel.justice.fr/dijon/tribunal-judiciaire-de-chaumont https://x.com/pr_chaumont?lang=fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr »}] Construit à l’emplacement du palais comtal médiéval, le tribunal judiciaire de Chaumont est le siège de l’arrondissement judiciaire de Chaumont, dont le ressort couvre le département de la Haute-Marne. La justice y est rendue depuis plus de 500 ans et, dans quelques années, le tribunal de commerce de Chaumont y sera également installé, constituant ainsi une nouvelle cité judiciaire. En raison de travaux de réaménagement du tribunal judiciaire de Chaumont, le stationnement sur la place du Palais sera totalement interdit à compter du 15 septembre 2025 et pendant toute la durée des travaux. Cela concernera également la rue du Palais, depuis la rue Monseigneur Desprez jusqu’à la rue Hautefeuille.

Assistez à une visite étonnante d’un édifice unique de l’ancienne Champagne !

© Ville de Chaumont