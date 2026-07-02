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À la découverte du Palais des comtes de Champagne, Tribunal judiciaire, Chaumont

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire · Chaumont

À la découverte du Palais des comtes de Champagne, Tribunal judiciaire, Chaumont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tribunal judiciaire
Adresse
23 rue du Palais, 52000 Chaumont
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
Groupes limités à 19 personnes avec inscription OBLIGATOIRE à patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr (visites samedi et dimanche à 14h30 et 16h). Carte d’identité obligatoire car accès à la partie judiciaire.

À la découverte du Palais des comtes de Champagne Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Tribunal judiciaire Haute-Marne

Groupes limités à 19 personnes avec inscription OBLIGATOIRE à patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr (visites samedi et dimanche à 14h30 et 16h). Carte d’identité obligatoire car accès à la partie judiciaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Assistez à une visite étonnante d’un édifice unique de l’ancienne Champagne !
Outre le donjon et le musée ouverts par ailleurs pour ces Journées Européennes du Patrimoine, la partie à l’étage qui est dévolue à la justice depuis 800 ans sera ouverte exceptionnellement pour l’occasion.

Tribunal judiciaire 23 rue du Palais, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 32 84 20 https://www.cours-appel.justice.fr/dijon/tribunal-judiciaire-de-chaumont https://x.com/pr_chaumont?lang=fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr »}] Construit à l’emplacement du palais comtal médiéval, le tribunal judiciaire de Chaumont est le siège de l’arrondissement judiciaire de Chaumont, dont le ressort couvre le département de la Haute-Marne. La justice y est rendue depuis plus de 500 ans et, dans quelques années, le tribunal de commerce de Chaumont y sera également installé, constituant ainsi une nouvelle cité judiciaire. En raison de travaux de réaménagement du tribunal judiciaire de Chaumont, le stationnement sur la place du Palais sera totalement interdit à compter du 15 septembre 2025 et pendant toute la durée des travaux. Cela concernera également la rue du Palais, depuis la rue Monseigneur Desprez jusqu’à la rue Hautefeuille.
Assistez à une visite étonnante d’un édifice unique de l’ancienne Champagne !

© Ville de Chaumont

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