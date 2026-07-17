À la découverte du Parc-de-Saint-Maur, Gare RER Saint-Maur-Champigny, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

À la découverte du Parc-de-Saint-Maur Dimanche 20 septembre, 14h30 Gare RER Saint-Maur-Champigny Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le CAUE du Val-de-Marne vous invite à venir découvrir le quartier du Parc, loti par la Compagnie des chemins de fer de l’Est à partir de 1863. Après un départ à la gare de Champigny, vous découvrirez les belles maisons bourgeoises de la rue Grévin puis celles de l’avenue De Lattre de Tassigny. Mais le style anglo-normand n’a pas été oublié par les architectes et entrepreneurs chargés de construire ces belles maisons de villégiature comme en témoignent certaines constructions de l’avenue du Nord. La promenade se poursuit par l’avenue Gabriel Péri et l’avenue des Sapins avant de s’achever à la gare du Parc-de-Saint-Maur.

Gare RER Saint-Maur-Champigny Rue Lafayette, 94210 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 Champignol Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue.fr »}]

Circuit dans le quartier du Parc-Saint-Maur