À la découverte du patrimoine au Château de Joux, Château de Joux, La Cluse-et-Mijoux

À la découverte du patrimoine au Château de Joux 19 et 20 septembre Château de Joux Doubs

Dernière entrée à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour ce week-end des Journées européennes du patrimoine, le Château de Joux met exceptionnellement les sciences à l’honneur, et plus particulièrement l’archéologie !

Petits et grands sont invités à découvrir le château autrement, en plongeant dans l’histoire et les techniques qui permettent de comprendre le passé.

Au programme : expériences, démonstrations et découvertes variées, permettant d’appréhender l’archéologie et les sciences du patrimoine sous toutes leurs formes. Les visiteurs pourront observer, manipuler et comprendre les méthodes qui permettent de percer les secrets du passé et qui font revivre les savoir-faire anciens.

Ce week-end sera l’occasion de mêler curiosité, apprentissage et émerveillement, dans un cadre exceptionnel, et d’entrer au coeur de l’archéologie et des sciences patrimoniales dans une approche ludique et accessible à tous.

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux, 25300 La Cluse-et-Mijoux, France La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Architecture militaire développée du Moyen-Age au XIXe siècle. Site constitué d’enceintes successives, revu par Vauban qui développa un tracé bastionné pour la quatrième et la cinquième enceintes. Reconstruction du fort (cinquième enceinte) entreprise entre 1879 et 1881 suivant le principe Séré de Rivières. En 1881, ajout de deux casemates (de type Mougin) cuirassées.

Pour ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Joux met exceptionnellement les sciences à l’honneur, et plus particulièrement l’archéologie !

© L. Lepeule