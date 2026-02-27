À la découverte du patrimoine contemporain à l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque patrimoniale Romain Gary · Nice
Informations pratiques
À la découverte du patrimoine contemporain à l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor Samedi 19 septembre, 14h30, 17h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Alpes-Maritimes
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, vos bibliothécaires vous invitent à découvrir quelques œuvres de cet écrivain et artiste majeur, ainsi que la richesse du fonds Butor conservé à la bibliothèque Municipale de Nice.
Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497133675 http://bmvr.nice.fr
À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, vos bibliothécaires vous invitent à découvrir quelques œuvres de cet écrivain et artiste majeur, ainsi que la richesse du fonds Butor à la…
© Jean Leblanc
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