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À la découverte du patrimoine contemporain à l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque patrimoniale Romain Gary · Nice

À la découverte du patrimoine contemporain à l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque patrimoniale Romain Gary
Adresse
21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit

À la découverte du patrimoine contemporain à l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor Samedi 19 septembre, 14h30, 17h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, vos bibliothécaires vous invitent à découvrir quelques œuvres de cet écrivain et artiste majeur, ainsi que la richesse du fonds Butor conservé à la bibliothèque Municipale de Nice.

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497133675 http://bmvr.nice.fr
À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, vos bibliothécaires vous invitent à découvrir quelques œuvres de cet écrivain et artiste majeur, ainsi que la richesse du fonds Butor à la…

© Jean Leblanc

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