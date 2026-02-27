À la découverte du patrimoine contemporain à l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice

Informations pratiques

À la découverte du patrimoine contemporain à l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor Samedi 19 septembre, 14h30, 17h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, vos bibliothécaires vous invitent à découvrir quelques œuvres de cet écrivain et artiste majeur, ainsi que la richesse du fonds Butor conservé à la bibliothèque Municipale de Nice.

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497133675 http://bmvr.nice.fr

À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, vos bibliothécaires vous invitent à découvrir quelques œuvres de cet écrivain et artiste majeur, ainsi que la richesse du fonds Butor à la…

© Jean Leblanc