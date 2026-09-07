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AGENDA · Aigues-Vives

À la découverte du patrimoine d’Aigues-Vives, Temple d’Aigues-Vives, Aigues-Vives

samedi 19 septembre 2026 · Temple d’Aigues-Vives · Aigues-Vives

À la découverte du patrimoine d’Aigues-Vives, Temple d’Aigues-Vives, Aigues-Vives

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple d’Aigues-Vives
Adresse
Place du Temple, 30670 Aigues-Vives
Ville
30670 Aigues-Vives
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

À la découverte du patrimoine d’Aigues-Vives Samedi 19 septembre, 16h00 Temple d’Aigues-Vives Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

De 16h à 18h, venez découvrir ou redécouvrir librement plusieurs lieux emblématiques d’Aigues-Vives : le temple, la mairie, l’église et la Maison du Président Gaston Doumergue.

Une belle occasion de pousser les portes du patrimoine local et de découvrir les histoires qui se cachent derrière ces lieux.

Temple d’Aigues-Vives Place du Temple, 30670 Aigues-Vives Aigues-Vives 30670 Gard Occitanie
De 16h à 18h, venez découvrir ou redécouvrir librement plusieurs lieux emblématiques d’Aigues-Vives : le Temple, la Mairie, l’Église ou la Maison du Président Gaston Doumergue

©Mairie d’Aigues-Vives

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