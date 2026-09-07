À la découverte du patrimoine d’Aigues-Vives, Temple d’Aigues-Vives, Aigues-Vives
samedi 19 septembre 2026 · Temple d’Aigues-Vives · Aigues-Vives
Informations pratiques
À la découverte du patrimoine d’Aigues-Vives Samedi 19 septembre, 16h00 Temple d’Aigues-Vives Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
De 16h à 18h, venez découvrir ou redécouvrir librement plusieurs lieux emblématiques d’Aigues-Vives : le temple, la mairie, l’église et la Maison du Président Gaston Doumergue.
Une belle occasion de pousser les portes du patrimoine local et de découvrir les histoires qui se cachent derrière ces lieux.
Temple d’Aigues-Vives Place du Temple, 30670 Aigues-Vives Aigues-Vives 30670 Gard Occitanie
De 16h à 18h, venez découvrir ou redécouvrir librement plusieurs lieux emblématiques d’Aigues-Vives : le Temple, la Mairie, l’Église ou la Maison du Président Gaston Doumergue
©Mairie d’Aigues-Vives
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