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Visite commentée : le patrimoine d’Aigues-Vives dans les pas de Gastounet, Centre du village d’Aigues-Vives, Aigues-Vives

samedi 19 septembre 2026 · Centre du village d’Aigues-Vives · Aigues-Vives

Visite commentée : le patrimoine d’Aigues-Vives dans les pas de Gastounet, Centre du village d’Aigues-Vives, Aigues-Vives

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre du village d’Aigues-Vives
Adresse
Rue Jean-Macé, 30670 Aigues-Vives
Ville
30670 Aigues-Vives
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite commentée : le patrimoine d’Aigues-Vives dans les pas de Gastounet Samedi 19 septembre, 10h30 Centre du village d’Aigues-Vives Gard

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026, partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de notre village !
‍♀️ Le matin : « Le patrimoine d’Aigues-Vives dans les pas de Gastounet » une balade commentée dans le village
Trois départs sont proposés : 10h30 / 10h45 / 11h00
Départ du monument aux morts, rue Jean Macé
Au fil des rues, laissez-vous conter l’histoire d’Aigues-Vives et découvrez autrement les lieux et bâtiments qui font l’identité de notre village.
Les visites se clôtureront par un apéritif convivial.
Gratuit sur réservation au 04.66.35.33.63 ou par mail à mairie@aigues-vives.fr

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Samedi 19 septembre 2026, partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de notre village !

© Mairie d’Aigues-Vives (30670)

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