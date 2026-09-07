Visite commentée : le patrimoine d’Aigues-Vives dans les pas de Gastounet, Centre du village d’Aigues-Vives, Aigues-Vives

Informations pratiques

Visite commentée : le patrimoine d’Aigues-Vives dans les pas de Gastounet Samedi 19 septembre, 10h30 Centre du village d’Aigues-Vives Gard

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026, partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de notre village !

‍♀️ Le matin : « Le patrimoine d’Aigues-Vives dans les pas de Gastounet » une balade commentée dans le village

Trois départs sont proposés : 10h30 / 10h45 / 11h00

Départ du monument aux morts, rue Jean Macé

Au fil des rues, laissez-vous conter l’histoire d’Aigues-Vives et découvrez autrement les lieux et bâtiments qui font l’identité de notre village.

Les visites se clôtureront par un apéritif convivial.

Gratuit sur réservation au 04.66.35.33.63 ou par mail à mairie@aigues-vives.fr

Centre du village d’Aigues-Vives Rue Jean-Macé, 30670 Aigues-Vives Aigues-Vives 30670 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466353363 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@aigues-vives.fr »}] [{« link »: « mailto:mairie@aigues-vives.fr »}]

Samedi 19 septembre 2026, partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de notre village !

© Mairie d’Aigues-Vives (30670)