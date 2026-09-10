A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL DE LA FORET D’U SPIDALI, Hameau de Cartalavonu, Porto-Vecchio

Informations pratiques

A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL DE LA FORET D’U SPIDALI Samedi 19 septembre, 14h00 Hameau de Cartalavonu Corse-du-Sud

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Randonnée à travers la forêt de l’Ospedale, site sensible et protégé, pour découvrir les particularités de la faune et de la flore environnantes. Balade de 2h30 ponctuée par les explications d’une animatrice du Parc Naturel Régional de la Corse.

Hameau de Cartalavonu Hameau de Cartalavonu, 20137 Porto-Vecchio Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse +33 (0)4 95 70 09 58 https://www.portovecchio-tourisme.corsica Venez découvrir la faune et la flore de la forêt d’U Spidali, lors d’une balade pédagogique autour de Cartalavonnu. Cette forêt de montagne abrite un patrimoine naturel remarquable, avec des espèces emblématiques comme a pichjarina (la Sitelle de Corse), a muvra (le Mouflon), mais aussi a nocca (l’Hellébore de Corse) ou u caracutu (le Houx).

Au fil du chemin, apprenez à reconnaître les oiseaux et les plantes de nos montagnes, découvrez leurs particularités et comprenez pourquoi ces espèces et leurs habitats sont aujourd’hui fragiles.

Une balade pour petits et grands, accompagnée par une animatrice di U Parcu di Corsica, pour mieux connaître ce patrimoine naturel… et prendre conscience de la nécessité de le préserver. Visite guidée d’environ 1h30 – Prévoir des chaussures de rando, une gourde d’eau et, si possible une paire de jumelles pour observer la faune.

Randonnée à travers la forêt de l’Ospedale, site sensible et protégé, pour découvrir les particularités de la faune et de la flore environnantes. Balade de 2h30 ponctuée par les explications d’une du…

©Portivechju Turisimu