VISITE EXCEPTIONNELLE DU SEPMAPHORE DE LA CHJAPPA, Sémaphore de La Chiappa, Porto-Vecchio

Informations pratiques

VISITE EXCEPTIONNELLE DU SEPMAPHORE DE LA CHJAPPA 19 et 20 septembre Sémaphore de La Chiappa Corse-du-Sud

Inscription obligatoire, ouverte jusqu’au lundi 14 septembre. Places limitées. Chaque visiteur devra présenter, sur site, sa carte d’identité valide. La configuration du bâtiment ne permet pas l’accès aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte du Sémaphore de la Chiappa, batiment militaire normalement fermé au public, qui ouvrira ses portes exceptionnellement à l’occasion des Journées Europpéennes du Patrimoine.

Inscription en ligne sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal de Portivechju : https://reservation.portovecchio-tourisme.corsica/z15566_fr-.aspx?_wos=8292

Sémaphore de La Chiappa La Chiappa, 20137 Porto-Vecchio Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse 04 95 70 09 58 https://www.portovecchio-tourisme.corsica [{« link »: « https://reservation.portovecchio-tourisme.corsica/z15566_fr-.aspx?_wos=8292 »}] Site militaire, non ouvert au public – Ouverture exceptionnelle pour les JEP, parking en terre à proximité.

Découverte du Sémaphore de la Chiappa, batiment militaire normalement fermé au public, qui ouvrira ses portes exceptionnellement à l’occasion des Journées Europpéennes du Patrimoine.

©Portivechju Turisimu