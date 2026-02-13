A la découverte du Patrimoine Religieux Hospitalier – #1 VIEUX-LILLE, Cathédrale Notre-Dame de la Treille, Lille

A la découverte du Patrimoine Religieux Hospitalier – #1 VIEUX-LILLE 7 juin et 2 août Cathédrale Notre-Dame de la Treille Nord

Sur réservation, Participation libre

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-02T15:00:00+02:00 – 2026-08-02T16:30:00+02:00

Vivez la passionnante histoire des débuts des hôpitaux de Lille en découvrant la vie des comtesses de Flandre et des sœurs augustines hospitalières.

Saviez-vous que c’est la comtesse Jeanne de Flandre qui fonda le premier hôpital de Lille appelé maintenant Hospice Comtesse !

Suivez le guide, de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille en passant par les rues de la Monnaie et Comtesse jusqu’à l’Hospice Comtesse.

Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0320315912 http://www.cathedralelille.fr https://www.facebook.com/cathedraledelatreille Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l'esprit de riches Lillois du XIXème siècle.

Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle, la plus somptueuse et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d’y abriter une sainte image mariale, l’antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999.

Chantier de longue haleine, la “Treille” comme on l’appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l’éminente figure du cardinal Liénart, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements.

Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d’avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère, la cathédrale Notre dame de la Treille accueille les grands moments de la vie du diocèse et la prière du passant. Accès: Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Partez à la découverte du patrimoine religieux hospitalier du Vieux-Lille. Un bénévole la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Lille, suivez le guide !

