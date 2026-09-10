A la découverte du patrimoine religieux hospitalier #2 – Quartier Saint-Sauveur, Hermitage Gantois, Lille

Informations pratiques

A la découverte du patrimoine religieux hospitalier #2 – Quartier Saint-Sauveur Dimanche 20 septembre, 14h30 Hermitage Gantois Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de l’un des plus vieux quartiers de Lille. Le Quartier Saint-Sauveur s’est construit au Moyen-Âge autour de son église et de deux hôpitaux administrés par les Sœurs Augustines hospitalières. Vivez la passionnante histoire de Jean de le Cambe riche commerçant qui fonda l’un de ses 2 hôpitaux, qui s’appelle aujourd’hui encore : l’Hospice Gantois.

Suivez les guides, de l’Hospice Gantois en passant par l’église Saint-Sauveur et le Pavillon Saint-Sauveur, dernier vestige de ce second hôpital, jusqu’au Refuge de l’Abbaye de Marchiennes.

Parcours organisé par l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Lille en partenariat avec l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille.

Inscription obligatoire, 25 places disponibles. Rendez-vous devant l’Hermitage Gantois.

Hermitage Gantois 224 rue Pierre Mauroy, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=c4e6a073-8151-4f48-8b00-39a731d552a9 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine »}]

Dans le cadre des Journées du Patrimoine – 2026, l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme du Diocèse vous propose un circuit pédestre pour découvrir le patrimoine religieux hospitalier.

Thomas SANCHEZ