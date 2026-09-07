A la découverte du patrimoine religieux vernaculaire du centre-ville de Wattrelos, Église Saint-Maclou, Wattrelos

Informations pratiques

A la découverte du patrimoine religieux vernaculaire du centre-ville de Wattrelos Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Maclou Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Circuit pédestre, commenté par l’Association « Chapelles & Co » passionnée par la découverte et la valorisation du patrimoine religieux, qui vous fera découvrir tout au long du parcours, les niches votives, petites chapelles construites souvent front à rue.

Chaque niche, chaque statue raconte une histoire, témoigne d’une tradition ancrée dans le quotidien des wattrelosiens d’autrefois.

Église Saint-Maclou Place Jean Delvainquière – 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France 03 20 75 85 86 http://www.wattrelos-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/a-la-decouverte-du-patrimoine-religieux-vernaculaire-du-centre-ville-de-wattrelos »}] L’église Saint-Maclou située place delvainquière, a remplacé l’église primitive dédiée à la Sainte Trinité incendiée en 1566 lors de la journée des gueux et restaurée en 1621. Devenue trop petite et en ruine, la première pierre der la nouvelle église est posée le 12 juillet 1877 d’après les plans de l’architecte Maillard. Dans les années 1975, consciente de l’état de cet édifice, la municipalité a établi un plan de réhabilitation et les travaux commencés en 1977 et continués bien des années plus tard ont permis à cette église d’obtenir le prix départemental du ruban rouge 2005 pour sa restauration exceptionnelle.

Circuit pédestre, commenté par l’Association « Chapelles & Co » passionnée par la découverte et la valorisation du patrimoine religieux, qui vous fera découvrir tout au long du parcours, les niches à …

©villedeWattrelos