À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL MAÇONNIQUE D’ALBERTVILLE, loge maçonnique d’Albertville, Albertville

Informations pratiques

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

ARCHITECTURAL MAÇONNIQUE D’ALBERTVILLE Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 loge maçonnique d’Albertville Savoie

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Il y a 216 ans, en 1809, voyait le jour la première loge maçonnique d’Albertville. Située dans le bourg de l’Hôpital, elle était dès lors rattachée au Grand Orient de France dont l’implantation avait notamment été favorisée par la situation française de la Savoie, rattachée temporairement à l’Empire de Napoléon 1er. Après bien des péripéties, il faudra attendre 1887 pour que le temple actuel voit le jour.

Près de deux siècles plus tard, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la loge albertvilloise du GODF fait le choix de s’ouvrir en proposant au grand public de découvrir son patrimoine architectural au travers la visite de lieux privés traditionnellement fermés aux visiteurs.

Cette ouverture exceptionnelle s’inscrit dans la démarche de la première obédience maçonnique française d’offrir aux amoureux d’Histoire la possibilité de visiter des sites historiques, remarquables par leur architecture.

Deux circuits guidés pédestres, d’une durée d’1h30 environ, seront proposés, le samedi 19 septembre à 10h puis 14h.

La participation est gratuite et sur pré-inscription au lien suivant :

https://forms.gle/mwgJ2i7NwaPKrbP97

Attention le nombre de places est limité.

loge maçonnique d’Albertville Place de l’Europe 73200 Albertville Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/mwgJ2i7NwaPKrbP97 »}] [{« link »: « https://forms.gle/mwgJ2i7NwaPKrbP97 »}]

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©AvenirdesAlpes