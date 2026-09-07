Visite guidée de la cité médiévale de Conflans, Cité médiévale, Albertville
samedi 19 septembre 2026 · Cité médiévale · Albertville
Informations pratiques
Visite guidée de la cité médiévale de Conflans 19 et 20 septembre Cité médiévale Savoie
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Lors de visites commentées : découvrez Conflans, cité médiévale au charme préservé. Parcourez ses ruelles, admirez son patrimoine et profitez d’un panorama exceptionnel sur les vallées de Savoie.
Cité médiévale Grande Place de Conflans 73200 Albertville Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.albertville.fr [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine-albertville.billetterie.museum/ »}] Après l’enchantement du panorama, Conflans cité médiévale vous offre 1000 ans d’Histoire. Des vestiges de fortifications médiévales à l’église baroque sans oublier les échoppes et leurs enseignes, venez flâner à travers les siècles.
Lors de visites commentées : découvrez Conflans, cité médiévale au charme préservé. Parcourez ses ruelles, admirez son patrimoine et profitez d’un panorama exceptionnel sur les vallées de Savoie.
© A. Pernet
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