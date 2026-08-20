Entrée au Musée d’art et d’histoire d’Albertville, Musée d’art et d’histoire, Albertville

Informations pratiques

Entrée au Musée d’art et d’histoire d’Albertville 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée d’art et d’histoire sera exceptionnellement gratuit et ouvert en continu de 10h à 18h.

Profitez-en pour explorez les collections et plongez dans l’histoire de la ville d’Albertville de l’antiquité à nos jours.

Musée d’art et d’histoire 18 Place de conflans, 73200 Albertville, France Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479378686 https://www.albertville.fr/ma-commune/patrimoine-et-tourisme/patrimoine-a-visiter Classée au titre des Monuments historiques, la Maison Rouge est installée au cœur de la cité médiévale de Conflans. Elle se distingue par son matériau de construction, la brique, dont elle tire son nom. Érigé à la fin du XIVe siècle pour Pierre Voisin, trésorier pour le comte Amédée VI, le bâtiment n’est pas sans rappeler les palais siennois, témoignant des relations entre la Savoie et les territoires transalpins. Parkings gratuits à proximité : Parking du clos des Capucins, montée Adolphe Hugues. Parking Saint-Sébastien, montée Saint-Sébastien. Une visite virtuelle est proposée gratuitement aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas accéder aux étages.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée d’art et d’histoire sera exceptionnellement gratuit et ouvert en continu de 10h à 18h.

Alban Pernet