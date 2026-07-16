À la découverte du premier théâtre flottant, Théâtre L’Île Ô, Lyon

Informations pratiques

À la découverte du premier théâtre flottant 19 et 20 septembre Théâtre L’Île Ô Rhône

Limité à 250 personnes à bord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visite du premier théâtre flottant d’Europe, sa construction, sa mise à l’eau et son convoyage hors norme. Découverte de ses espaces de théâtre unique avec leurs scènes « dans le Rhône » et de ses activités de spectacle vivant accessible à tous les publics dès 3 mois.

Théâtre L’Île Ô Berge Bertha Von Suttner, 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0428381667 http://www.scenes-otrement.com Scène flottante, espace culturel hybride, objet architectural majeur en symbiose avec le fleuve : le théâtre L’Île Ô s’invite sur le Rhône. Nouvel équipement des Berges du Rhône, le théâtre L’ÎLE Ô marque de façon emblématique le dynamisme urbain, culturel et environnemental. L’ÎLE Ô contribue à l’attractivité du territoire de Lyon et de sa Métropole pour les prochaines années. Cette structure inédite sur les plans architectural et technique accueille – depuis janvier 2023 – un projet artistique, événementiel, citoyen et éducatif dédié prioritairement à l’éveil et à la formation des enfants et des jeunes au théâtre. Le théâtre L’ÎLE Ô se déploie sur plusieurs espaces, dont certains modulaires, pour accueillir l’ensemble des activités du lieu : 6 volumes 3 niveaux 2 salles de spectacles de 78 et 244 places adaptées aux PMR 240 m2 d’espaces modulables répartis sur 3 niveaux pour la restauration, les ateliers artistiques, la formation professionnelle et les événements d’entreprise Un rooftop de 130 m2 L’Île Ô est facilement accessible via les transports en commun lyonnais et se situe à 10 minutes à pied de la Gare de Lyon Perrache (accès métro ligne A), TRAM T1, arrêt Quai Claude bernard TRAM T2, arrêt Centre Berthelot Ligne TCL n°34, arrêt Pont Gallieni Station Vélo’V à 4 minutes à pied. Parc à vélos sur les berges.

Visite du premier théâtre flottant d’Europe, sa construction, sa mise à l’eau et son convoyage hors norme. Découverte de ses espaces de théâtre unique avec leurs scènes « dans le Rhône » et de ses de à…

©Antoine Lorgnier