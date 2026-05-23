A la découverte du Rucher De Vignerie Rucher de Vignerie Saint-Laurent-sur-Gorre
A la découverte du Rucher De Vignerie Rucher de Vignerie Saint-Laurent-sur-Gorre samedi 30 mai 2026.
Saint-Laurent-sur-Gorre
A la découverte du Rucher De Vignerie
Rucher de Vignerie 34 Allée de Vignerie Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez visiter le Rucher de Vignerie et la miellerie avec une dégustation de miel et sensibilisation au piégeage du frelon asiatique. L’occasion de découvrir un métier en lien direct avec la préservation de la nature. .
Rucher de Vignerie 34 Allée de Vignerie Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 29 34 91 rucherdevignerie@outlook.fr
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English : A la découverte du Rucher De Vignerie
L’événement A la découverte du Rucher De Vignerie Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Ouest Limousin
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