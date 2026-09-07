À la découverte du vitrail avec Arnaud Houssaye, Chapelle Saint-Venant, Luynes

Informations pratiques

À la découverte du vitrail avec Arnaud Houssaye 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Venant Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Plongez dans l’univers lumineux et coloré du vitrail aux côtés d’un artisan passionné. Arnaud Houssaye, maître vitrailliste depuis plus de 24 ans, vous ouvre les portes de son savoir-faire lors de deux ateliers exceptionnels.

Installé à Luynes, Arnaud Houssaye a créé son atelier « À la lumière du verre » spécialisé dans la création et la restauration de vitraux. Diplômé d’une école d’art spécialisée, il a participé à des chantiers prestigieux tels que Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. Ces ateliers sont des moments rares pour découvrir un métier d’art fascinant, entre tradition et modernité, dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Au programme :

Présentation du métier de vitrailliste

Démonstrations en direct

Exposition de vitraux

Échanges avec l’artisan

Chapelle Saint-Venant 1 rue Saint-Venant, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Plongez dans l’univers lumineux et coloré du vitrail aux côtés d’un artisan passionné.

© Arnaud Houssaye