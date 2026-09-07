À la découverte du vitrail avec Arnaud Houssaye, Chapelle Saint-Venant, Luynes
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Venant · Luynes
Informations pratiques
À la découverte du vitrail avec Arnaud Houssaye 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Venant Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Plongez dans l’univers lumineux et coloré du vitrail aux côtés d’un artisan passionné. Arnaud Houssaye, maître vitrailliste depuis plus de 24 ans, vous ouvre les portes de son savoir-faire lors de deux ateliers exceptionnels.
Installé à Luynes, Arnaud Houssaye a créé son atelier « À la lumière du verre » spécialisé dans la création et la restauration de vitraux. Diplômé d’une école d’art spécialisée, il a participé à des chantiers prestigieux tels que Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. Ces ateliers sont des moments rares pour découvrir un métier d’art fascinant, entre tradition et modernité, dans un cadre patrimonial exceptionnel.
Au programme :
- Présentation du métier de vitrailliste
- Démonstrations en direct
- Exposition de vitraux
- Échanges avec l’artisan
Chapelle Saint-Venant 1 rue Saint-Venant, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Plongez dans l’univers lumineux et coloré du vitrail aux côtés d’un artisan passionné.
© Arnaud Houssaye
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