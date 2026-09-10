Jouez à la boule de fort !, Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés, Luynes

samedi 19 septembre 2026 · Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés · Luynes

Informations pratiques

Jouez à la boule de fort ! 19 et 20 septembre Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rencontrez les sympathiques sociétaires des Paletots Râpés et découvrez avec eux le jeu traditionnel de la boule de fort !

Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés 18 rue Léon Gambetta, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Rencontrez les sympathiques sociétaires des Paletots Râpés et découvrez avec eux le jeu traditionnel de la boule de fort !

© Vincent Dupré (Ville de Luynes)