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Jouez à la boule de fort !, Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés, Luynes

samedi 19 septembre 2026 · Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés · Luynes

Jouez à la boule de fort !, Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés, Luynes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés
Adresse
18 rue Léon Gambetta, 37230 Luynes
Ville
37230 Luynes
Département
Indre-et-Loire

Jouez à la boule de fort ! 19 et 20 septembre Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rencontrez les sympathiques sociétaires des Paletots Râpés et découvrez avec eux le jeu traditionnel de la boule de fort !

Société de jeu de boule de fort Les Paletots Râpés 18 rue Léon Gambetta, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Rencontrez les sympathiques sociétaires des Paletots Râpés et découvrez avec eux le jeu traditionnel de la boule de fort !

© Vincent Dupré (Ville de Luynes)

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