À la découverte d’un marché de producteurs qui vaut le détour…, Marché des producteurs de Saint-Egrève (Parc Marius Camet), Saint-Égrève
jeudi 8 octobre 2026 · Marché des producteurs de Saint-Egrève (Parc Marius Camet) · Saint-Égrève
Informations pratiques
À la découverte d’un marché de producteurs qui vaut le détour… Jeudi 8 octobre, 16h00 Marché des producteurs de Saint-Egrève (Parc Marius Camet) Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T16:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T16:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00
Retrouvez moi jeudi 8 octobre après-midi au coeur du marché des producteurs de Saint-Égrève de 16h00 à 19h00. Outre les produits de la ruche (miels, gelér royale, propolis…) rassemblés sous ma marque « La ferme aux abeilles en Chartreuse », vous aurez l’opportunité de rencontrer des producteurs de noix, de fromages, des maraîchers, du café, des œufs, du très bon pain… un superbe marché !
Marché des producteurs de Saint-Egrève (Parc Marius Camet) 34 avenue Général de Gaulle, 38120 Saint-Égrève Saint-Égrève 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Rendez-vous sur le superbe marché des producteurs de Saint-Égrève pour découvrir mes produits de la ruche (miels, gelée royale, propolis…)
© La ferme aux abeilles en Chartreuse
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