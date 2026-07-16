Exposition « Sobriété foncière », Château Borel, Saint-Egrève

Informations pratiques

Exposition « Sobriété foncière » 18 – 20 septembre Château Borel Isère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comment repenser l’aménagement des villes sans consommer toujours plus d’espace ?

L’exposition itinérante, portée par les ministères chargés de l’Aménagement des Territoires et de la Transition écologique explore les enjeux de la sobriété foncière, de la formation des villes, à l’invention de nouveaux modèles, elle présente des réalisations conciliant préservation des ressources, amélioration du cadre de vie et désirabilité.

Elle est complétée par l’exposition « Saint-Égrève : du village à la 6e ville de la métropole de Grenoble » retraçant l’évolution urbaine de Saint-Égrève depuis 1800.

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15, le samedi 19 et dimanche 20 septembre de de 14h à 17h

Entrée libre

Renseignements : 04 76 56 53 17

Château Borel 36 avenue du Général de Gaulle, 38120 Saint-Egrève, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Egrève 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 56 53 63 http://www.saint-egreve.fr Construit au début du XXe siècle à l’emplacement de la maison forte de Visancour par deux architectes, MM. Morard et Bonnat, à l’initiative de Charles Borel directeur des cimenteries Vicat, le château Borel est sans doute un des bâtiments les plus connus des Saint-Egrèvois, puisque c’est l’aile ancienne de l’actuel hôtel de ville.

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