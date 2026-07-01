L’envers du décor – Visite guidée de La Vence Scène, La Vence Scène, Saint-Egrève

Informations pratiques

L’envers du décor – Visite guidée de La Vence Scène 19 et 20 septembre La Vence Scène Isère

Gratuit, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Du hall d’entrée aux coulisses, en passant par les deux salles, la cabine de projection, l’espace scénique, l’espace convivialité et la billetterie, le public est invité à découvrir l’envers du décor de cet équipement culturel unique à travers un parcours commenté et ludique.

Visite guidée d’une durée d’1h – Dès 8 ans

Sur réservation 04 76 56 53 18 ou culturel@mairie-st-egreve.fr (places limitées)

La Vence Scène 1 avenue du général de Gaulle 38120 Saint Egrève Saint-Egrève 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476565318 https://www.lavencescene.saint-egreve.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 56 53 18 »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@mairie-st-egreve.fr »}] [{« link »: « mailto:culturel@mairie-st-egreve.fr »}] Ouvert 7 jours sur 7, La Vence Scène abrite deux salles dédiées à la diffusion culturelle sous toutes ces formes. La première de 400 places propose une programmation de spectacles vivants et aussi la projection de films. La seconde compte 101 places et est exclusivement réservée au cinéma. Une attention toute particulière a été portée à l’accueil du public dans des conditions optimales de confort et notamment à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (12 places leur sont réservées). De plus, les deux salles sont équipées de matériel de projection numérique et 3 D. Par ailleurs, un espace convivial (ouvert 1h avant et après chaque spectacle en soirée) a été prévu dans le cœur même de La Vence Scène. Tram Ligne E, Bus, Parking voiture et vélo

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