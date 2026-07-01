Le patrimoine à la Bibliothèque, Bibliothèque Barnave, Saint-Égrève
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Barnave · Saint-Égrève
Informations pratiques
Le patrimoine à la Bibliothèque Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque Barnave Isère
Entrée Libres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Exposition « Les trésors des bibliothèques »
Livres d’artistes, gravures, livres-objet, livres remarquables … autant de trésors gardés précieusement dans les réserves des Bibliothèques, à découvrir pour l’occasion.
Entrée libre
10h : Babar et Cie : Heure du conte Vintage
Pour toutes les oreilles, à partir de 4 ans.
Accompagnez par les bibliothécaires, partez à la découverte des héros du patrimoine de la littérature enfantine.
Entrée libre
16h : « Antoine Barnave , lectures choisies » par la Cie Rouge Banane
Une proposition originale à découvrir au cœur de la maison familiale du plus célèbre saint-egrevois.
Lectures suivi d’un goûter.
Entrée libre
Renseignements : 04 76 75 40 63
Bibliothèque Barnave 1 rue casimir Brenier 38120 SAINT EGREVE Saint-Égrève 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine
Ville de Saint-Egrève