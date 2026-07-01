Visite du Château Borel par les élus et découverte des archives de la Ville, Château Borel, Saint-Egrève

Informations pratiques

Visite du Château Borel par les élus et découverte des archives de la Ville Samedi 19 septembre, 14h00 Château Borel Isère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les élus de la Ville vous proposent une immersion dans le Château Borel, construit en 1903 et devenu un bâtiment public en 1937 . Venez découvrir ses décors raffinés, mosaïques, vitraux

et boiseries rappelant les palais italiens du 17e.

Puis, découvrez les archives municipales témoignant de plus de 500 ans d’histoire : cette année, les fonds portant le thème de l’eau seront mis à l’honneur et de nouvelles « pépites » seront dévoilées au public.

Sans inscription préalable, visites à 14h, 14h45,15h30 et 16h15.

Renseignements : 04 76 56 53 13

Château Borel 36 avenue du Général de Gaulle, 38120 Saint-Egrève, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Egrève 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 56 53 63 http://www.saint-egreve.fr Construit au début du XXe siècle à l’emplacement de la maison forte de Visancour par deux architectes, MM. Morard et Bonnat, à l’initiative de Charles Borel directeur des cimenteries Vicat, le château Borel est sans doute un des bâtiments les plus connus des Saint-Egrèvois, puisque c’est l’aile ancienne de l’actuel hôtel de ville.

Journées européennes du patrimoine

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