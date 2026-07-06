A la découverte d’une bibliothèque d’art dans un monument historique Bibliothèque Forney Paris

Informations pratiques

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour venir découvrir l’Hôtel de Sens, monument historique construit à la fin du 15e siècle, qui accueille la bibliothèque depuis 1961.

La bibliothèque Forney, fondée en 1886, spécialisée dans les arts appliqués, les arts graphiques et les métiers d’art, est une bibliothèque d’images et de matières !

Dans la grande salle de lecture au décor néogothique impressionnant, les bibliothécaires vous présenteront une sélection de documents illustrant la richesse et la diversité des collections anciennes.

Ce sera aussi l’occasion de présenter dans le hall d’entrée des documents patrimoniaux en lien avec la thématique des Journées 2026, patrimoine de la photographie et patrimoine en péril.

Entrée libre sans réservation

Journées européennes du Patrimoine à la bibliothèque Forney

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



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