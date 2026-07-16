À la découverte en famille des décors sculptés, Hôtel de Ville, Troyes

Informations pratiques

À la découverte en famille des décors sculptés 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chevaliers, monstres, végétaux, les décors sculptés sont nombreux sur les maisons anciennes du centre-ville. Venez les découvrir en famille à travers un parcours mené par une guide-conférencière.

Départ devant le point d’information dedié aux JEP.

Hôtel de Ville Place Alexandre Israël, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 33 33 http://www.vpah-troyes.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.vpah-troyes.fr »}] L’Hôtel de ville de Troyes est un des rares édifices civils de style Louis XIII, dont la restauration de la façade a été achevée en 2012. Sa façade comporte des colonnes de marbre noir et une niche percée abritant une sculpture représentant Minerve casquée, en remplacement d’une statue de Louis XIV détruite durant la Révolution.

Chevaliers, monstres, végétaux, les décors sculptés sont nombreux sur les maisons anciennes du centre-ville. Venez les découvrir en famille à travers un parcours mené par une guide-conférencière.

© Animation du patrimoine, ville de Troyes