Troyes

Visite nature Randonnée troyenne

RDV à l’arrêt de bus du 1er RAM Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09 2026-09-27

Une randonnée nature de 9 km en douceur, au fil des Viennes, ce petit cours d’eau discret qui serpente jusqu’à Troyes. L’occasion d’observer plantes sauvages, traces d’animaux ainsi que les paysages typiques de l’Aube.



Une arrivée en ville progressive, entre nature préservée et patrimoine vivant.



Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.



RDV à l’arrêt de bus du 1er RAM (coté Beurnonville, ligne D4 direction Rivière-de-Corps) pour un départ en groupe (gratuit)* possibilité de se garer gratuitement au parking Delestraint ou le long du boulevard (en fonction des places).



RDV à 14h15 (départ du bus à 14h27*)

RDV à 9h30 (départ du bus à 9h39*)



Ces horaires sont à respecter impérativement. Les billets ne sont ni échangés ni remboursés.



* Les bus sont gratuits le dimanche. Le trajet en transport en commun n’est donc pas inclus dans le tarif de 8 euros.

Réservations possibles jusqu’à 17h max. le vendredi 31/10 .

RDV à l’arrêt de bus du 1er RAM Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 86 46 68 71 maximilien.guide@gmail.com

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English :

L’événement Visite nature Randonnée troyenne Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne