À la ferme ! Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

À la ferme !

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:30:00

fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Dimanche 6 septembre de 14h30 à 17h30, revivez les ambiances des fermes d’autrefois avec des activités pour tous les âges !

### Au programme

• Exposition de vieux tracteurs

• Guidage de troupeau par un chien de berger et animaux de la ferme

• Course de tracteurs à pédales

• Confection et dégustation de recettes à base de pomme de terre

• Présentation de la permaculture par la ferme de Hauts Jardins

### Dans l’estaminet

Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se rafraîchir. La vente est au profit des animaux.

### Atelier gaufre

Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !

### Visite guidée

Une visite guidée en rapport avec la thématique est organisée à 16h.

Gratuit Sans inscription

Dimanche 6 septembre de 14h30 à 17h30, revivez les ambiances des fermes d’autrefois avec des activités pour tous les âges !

### Au programme

• Exposition de vieux tracteurs

• Guidage de troupeau par un chien de berger et animaux de la ferme

• Course de tracteurs à pédales

• Confection et dégustation de recettes à base de pomme de terre

• Présentation de la permaculture par la ferme de Hauts Jardins

### Dans l’estaminet

Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se rafraîchir. La vente est au profit des animaux.

### Atelier gaufre

Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !

### Visite guidée

Une visite guidée en rapport avec la thématique est organisée à 16h.

Gratuit Sans inscription .

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr

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English :

Sunday, September 6, from 2:30 p.m. to 5:30 p.m., relive the atmosphere of farms of yesteryear with activities for all ages!

### What’s on the program

? Vintage tractor exhibition

? Herding demonstration with a sheepdog and farm animals

? Pedal tractor race

? Making and tasting potato-based dishes

? Presentation on permaculture by the Hauts Jardins farm

### At the Estaminet

Every first Sunday, a pianist entertains guests at the Estaminet all afternoon, playing popular tunes on our piano from the 1880s. The Bergerie d’Antan association sells refreshing drinks there. Proceeds benefit the animals.

### Waffle Workshop

Every first Sunday, you can make and enjoy a brown sugar waffle based on a traditional recipe from northern France!

### Guided Tour

A guided tour related to the theme is held at 4:00 p.m.

Free No registration required

L’événement À la ferme ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-18 par Hauts-de-France Tourisme