À la ferme ! Villeneuve-d’Ascq
dimanche 6 septembre 2026 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Villeneuve-d’Ascq
À la ferme !
12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Dimanche 6 septembre de 14h30 à 17h30, revivez les ambiances des fermes d’autrefois avec des activités pour tous les âges !
### Au programme
• Exposition de vieux tracteurs
• Guidage de troupeau par un chien de berger et animaux de la ferme
• Course de tracteurs à pédales
• Confection et dégustation de recettes à base de pomme de terre
• Présentation de la permaculture par la ferme de Hauts Jardins
### Dans l’estaminet
Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se rafraîchir. La vente est au profit des animaux.
### Atelier gaufre
Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !
### Visite guidée
Une visite guidée en rapport avec la thématique est organisée à 16h.
Gratuit Sans inscription
Dimanche 6 septembre de 14h30 à 17h30, revivez les ambiances des fermes d’autrefois avec des activités pour tous les âges !
### Au programme
• Exposition de vieux tracteurs
• Guidage de troupeau par un chien de berger et animaux de la ferme
• Course de tracteurs à pédales
• Confection et dégustation de recettes à base de pomme de terre
• Présentation de la permaculture par la ferme de Hauts Jardins
### Dans l’estaminet
Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se rafraîchir. La vente est au profit des animaux.
### Atelier gaufre
Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !
### Visite guidée
Une visite guidée en rapport avec la thématique est organisée à 16h.
Gratuit Sans inscription .
12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr
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English :
Sunday, September 6, from 2:30 p.m. to 5:30 p.m., relive the atmosphere of farms of yesteryear with activities for all ages!
### What’s on the program
? Vintage tractor exhibition
? Herding demonstration with a sheepdog and farm animals
? Pedal tractor race
? Making and tasting potato-based dishes
? Presentation on permaculture by the Hauts Jardins farm
### At the Estaminet
Every first Sunday, a pianist entertains guests at the Estaminet all afternoon, playing popular tunes on our piano from the 1880s. The Bergerie d’Antan association sells refreshing drinks there. Proceeds benefit the animals.
### Waffle Workshop
Every first Sunday, you can make and enjoy a brown sugar waffle based on a traditional recipe from northern France!
### Guided Tour
A guided tour related to the theme is held at 4:00 p.m.
Free No registration required
L’événement À la ferme ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-18 par Hauts-de-France Tourisme
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