À la guerre comme à la guerre, Musée de la Résistance, Limoges

À la guerre comme à la guerre Samedi 23 mai, 21h00 Musée de la Résistance Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

À la guerre comme à la guerre

par le Théâtre de l’Écale

Théâtre à partir de 10 ans

Salle Simone Veil

Créé en 1937, l’hebdomadaire Marie-Claire, qui s’adresse surtout aux femmes de la moyenne bourgeoisie, continue de paraître pendant les années de guerre. Prétendant plus divertir qu’informer, le journal évite soigneusement la polémique. Mode, cuisine, ménage, famille… ses rubriques distribuent pourtant conseils pratiques faussement neutres et injonctions pressantes, distillant aux lectrices l’essence même de l’idéologie pétainiste.

Le spectacle croise une sélection des articles les plus révélateurs, avec des témoignages sans filtre de survivants. Il dresse un portrait souvent drôle et grinçant de la France occupée, mais aussi de la société actuelle, donnant la mesure de tout ce qui a radicalement changé et de tout ce qui a malgré tout perduré.

Musée de la Résistance 7 rue Neuve Saint Etienne, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555458444 https://resistance.limoges.fr https://www.facebook.com/museeresistancelimoges Construite sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de Notre-Dame du Puy, cette église fut commencée en 1779 et terminée en 1780. Après 1791, l’église fut convertie en grenier à foin puis, plus tard, en caserne. Au centre d’une façade nue se développe le motif principal encadrant la porte qui s’ouvrait dans un arc plein cintre mouluré, retombant sur deux sommiers également moulurés. De la porte proprement dite, il ne reste qu’une imposte en bois sculpté portant au centre un oculus. Au-dessus de l’arc se développe un entablement dorique relié à l’arc par une clef de voûte à laquelle se rattache des guirlandes garnissant les écoinçons. L’entablement est supporté par un léger décrochement en saillie de la façade formant pilastre. Au-dessus de l’entablement s’ouvre une baie en plein cintre à encadrement et clef moulurés, flanquée de deux fenêtres à encadrement en retrait.

À la guerre comme à la guerre

© Théâtre de l’Écale