Limoges

Championnat de France Para Football adapté à 5 et à 7

23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-15 19:45:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

Le championnat de France de Sport Adapté qui n’avait pas été organisé à Limoges depuis plus de 10 ans revient à Limoges l’ensemble des délégations qualifiées viennent s’affronter sur les terrains de Beaublanc. Cette compétition rassemble des personnes en situation de handicap mental, psychique et autisme, dans un esprit de partage, de dépassement de soi et d’inclusion. Sur place, vous trouverez de la restauration, des jeux gonflables et de belles confrontations sportives.

Jeudi 14 mai

17h45 18h Cérémonie d’ouverture

19h 21h Premiers matchs de poules

Vendredi 15 mai

9h 12h30 puis de 13h30 19h45 Matchs de poules

Samedi 16 mai 2026

9h 12h30 puis de 13h30 19h Matchs de poules

19h Finale sur le terrain d’honneur

19h30 20h15 Remise des récompenses .

23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Championnat de France Para Football adapté à 5 et à 7

L’événement Championnat de France Para Football adapté à 5 et à 7 Limoges a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Limoges Métropole