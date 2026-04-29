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Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Place Paul Parbelle Limoges

Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Place Paul Parbelle Limoges

Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Place Paul Parbelle Limoges jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Place Paul Parbelle

Adresse : Parking du pont Saint Martial

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Limoges

Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette

Place Paul Parbelle Parking du pont Saint Martial Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Remontons l’Auzette à la découverte des oiseaux communs.
RDV Parking du pond Saint Martial, rive gauche à Limoges.
Animateur Jean-Louis Mazières Dominique Thomas.   .

Place Paul Parbelle Parking du pont Saint Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 27 84 38 

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English : Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette

L’événement Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Limoges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Limoges Métropole

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