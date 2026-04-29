Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Place Paul Parbelle Limoges
Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Place Paul Parbelle Limoges jeudi 14 mai 2026.
Limoges
Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette
Place Paul Parbelle Parking du pont Saint Martial Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Remontons l’Auzette à la découverte des oiseaux communs.
RDV Parking du pond Saint Martial, rive gauche à Limoges.
Animateur Jean-Louis Mazières Dominique Thomas. .
Place Paul Parbelle Parking du pont Saint Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 27 84 38
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English : Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette
L’événement Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Limoges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Limoges Métropole
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