Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Place Paul Parbelle Limoges

Limoges

Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette

Place Paul Parbelle Parking du pont Saint Martial Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Remontons l’Auzette à la découverte des oiseaux communs.

RDV Parking du pond Saint Martial, rive gauche à Limoges.

Animateur Jean-Louis Mazières Dominique Thomas. .

Place Paul Parbelle Parking du pont Saint Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 27 84 38

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English : Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette

L’événement Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l’Auzette Limoges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Limoges Métropole