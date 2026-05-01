Champs de paroles #3 Frac-Artothèque Limoges

Limoges

Champs de paroles #3

Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Le Café-lecture du Frac-Artothèque devient champs de paroles. Trois étudiantes de l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges viennent vous raconter leur travail et faire dialoguer une de leurs pièces avec une œuvre de nos collections.

Ce vis-à-vis libre et plaisant entre une œuvre affirmée et une proposition plastique émergente, promet des lectures engagées, des résonances ou distorsions plastiques, des frictions sensibles…

Ici, les langues se délient pour tisser des liens. Alors venez cultiver votre curiosité au contact de la création en germe. Un moment de partage généreux, un brin festif, pour parler d’art autour d’un verre.

Avec la participation de Lucy Triebe, Marie Tarbouriech et Anaïde Fontaine.

Champs de paroles est une série de rencontres organisée en partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges. .

Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Champs de paroles #3

L’événement Champs de paroles #3 Limoges a été mis à jour le 2026-05-01 par Terres de Limousin