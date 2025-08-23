A la ligne Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

Informations pratiques

Fatouville-Grestain

A la ligne Les trois jours de Grestain

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-09

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Théâtre musical

D’après Joseph Ponthus

Adaptation Pierre Imbert et Tino Seingalt

Interprétation et mise en scène Pierre Imbert et Tino Seingalt

Création musicale Tino Seingalt

À la ligne est l’adaptation du récit autobiographique de Joseph Ponthus, succès littéraire aux nombreux prix.

Ouvrier intérimaire, Joseph embauche jour après jour dans les usines de poissons et les abattoirs bretons. Le bruit, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps s’accumulent inéluctablement comme le travail à la ligne. Le spectacle musical donne corps à la prose de Ponthus, sa poésie, son humour, sa légèreté, sa simplicité.

Tout public à partir de 12 ans durée 1h

Selon la météo Parc de l’Abbaye ou Chapelle de l’Abbaye .

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : A la ligne Les trois jours de Grestain

As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival

L’événement A la ligne Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville