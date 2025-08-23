Dîners-concerts Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

Informations pratiques

Fatouville-Grestain

Dîners-concerts Les trois jours de Grestain

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Vendredi 7 août à 19h30 Charlotte

Bercée par la musique dès son plus jeune âge, Charlotte a trouvé dans le chant son plus bel exutoire. Elle vous invite à partager sa passion lors de ce concert piano-voix intimiste. Au programme des reprises de chansons françaises et anglophones, allant de classiques intemporels à des hits modernes. Une interprétation puissante et touchante qui promet une soirée pleine d’émotions !

Samedi 8 août à 19h30 Création

Duo aux sonorités pop électro acides, Antoine Brunet et Bruno Rougevin-Baville proposent un concert vibrant mêlant basse, piano et chant. Entre chansons saturées et vagues alternatives, leur univers nous embarque pour une expérience musicale aux textures électroniques.

Gratuit sans réservation

Sous chapiteau durée 1h .

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : Dîners-concerts Les trois jours de Grestain

As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival

L’événement Dîners-concerts Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville