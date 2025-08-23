Dîners-concerts Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain
vendredi 7 août 2026 · Abbaye de Grestain · Fatouville-Grestain
Informations pratiques
Fatouville-Grestain
Dîners-concerts Les trois jours de Grestain
Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Vendredi 7 août à 19h30 Charlotte
Bercée par la musique dès son plus jeune âge, Charlotte a trouvé dans le chant son plus bel exutoire. Elle vous invite à partager sa passion lors de ce concert piano-voix intimiste. Au programme des reprises de chansons françaises et anglophones, allant de classiques intemporels à des hits modernes. Une interprétation puissante et touchante qui promet une soirée pleine d’émotions !
Samedi 8 août à 19h30 Création
Duo aux sonorités pop électro acides, Antoine Brunet et Bruno Rougevin-Baville proposent un concert vibrant mêlant basse, piano et chant. Entre chansons saturées et vagues alternatives, leur univers nous embarque pour une expérience musicale aux textures électroniques.
Gratuit sans réservation
Sous chapiteau durée 1h .
Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10
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English : Dîners-concerts Les trois jours de Grestain
As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival
L’événement Dîners-concerts Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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