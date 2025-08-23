Mr Kraft Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain
vendredi 7 août 2026 · Abbaye de Grestain · Fatouville-Grestain
Informations pratiques
Fatouville-Grestain
Mr Kraft Les trois jours de Grestain
Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Marionnette, dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain
Compagnie El Caracol
Écriture Céline Pagniez, avec la grande complicité de Marianna Cifarelli
Conception marionnette Céline Pagniez
Marionnettistes Marianna Cifarelli et Céline Pagniez
Création musique et régie Jean-Noël Boisse
Regard dramaturgie Marie Do Fréval
Regard manipulation Lisou De Henau
Mr Kraft, marionnette-matière attachante et bavarde, est ici pour prendre son envol. Entre ratés burlesques et envolées poétiques, il nous embarque dans sa rage de vivre. Déboulant sur la place publique telle une bourrasque, il rayonne d’émotions, d’ironie et d’humanité. Il vient rallumer nos feux intérieurs, questionner nos désillusions, inviter nos folies et célébrer la vie.
Tout public à partir de 8 ans Durée 45min
Selon la météo Parc de l’Abbaye ou Chapelle de l’Abbaye de Grestain .
Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10
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English : Mr Kraft Les trois jours de Grestain
As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival
L’événement Mr Kraft Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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