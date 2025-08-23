Mr Kraft Les trois jours de Grestain Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain

Informations pratiques

Fatouville-Grestain

Mr Kraft Les trois jours de Grestain

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Marionnette, dans le cadre du Festival Les trois jours de Grestain

Compagnie El Caracol

Écriture Céline Pagniez, avec la grande complicité de Marianna Cifarelli

Conception marionnette Céline Pagniez

Marionnettistes Marianna Cifarelli et Céline Pagniez

Création musique et régie Jean-Noël Boisse

Regard dramaturgie Marie Do Fréval

Regard manipulation Lisou De Henau

Mr Kraft, marionnette-matière attachante et bavarde, est ici pour prendre son envol. Entre ratés burlesques et envolées poétiques, il nous embarque dans sa rage de vivre. Déboulant sur la place publique telle une bourrasque, il rayonne d’émotions, d’ironie et d’humanité. Il vient rallumer nos feux intérieurs, questionner nos désillusions, inviter nos folies et célébrer la vie.

Tout public à partir de 8 ans Durée 45min

Selon la météo Parc de l’Abbaye ou Chapelle de l’Abbaye de Grestain .

Abbaye de Grestain 2169 Route de l’Estuaire Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : Mr Kraft Les trois jours de Grestain

As part of the ‘Les trois jours de Grestain’ Festival

L’événement Mr Kraft Les trois jours de Grestain Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville