À la lumière de la nuit, l’histoire s’éveille, UFR3S – Départements de Médecine et Pharmacie, Lille

À la lumière de la nuit, l’histoire s’éveille Samedi 23 mai, 16h00 UFR3S – Départements de Médecine et Pharmacie Nord

Certaines visites seront limitées à 10-12 personnes. L’accès au conservatoire d’anatomie exclusivement à un public majeur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

De 16h à 19h au département de Pharmacie

3 Rue du Professeur Laguesse, 59000 Lille

La soirée débutera à la faculté de pharmacie avec un programme mêlant patrimoine, histoire et transmission du savoir.

Accueil et découverte de l’exposition d’objets anciens

Visite guidée du Musée Lotar

Proposée par Madame Lehmann, cette visite guidée accueillera environ 10-12 personnes par groupe pour une durée de 45 minutes (2 sessions de visite). Elle permettra de découvrir les collections du musée et l’histoire de l’enseignement pharmaceutique.

Visites de lieux patrimoniaux, explorez les musées dans l’ambiance magique de la nuit.

Proposées par Monsieur Fruleux : environ 10 à 12 personnes par groupe pour une durée de 45 minutes (2 sessions de visite).

Conférence : « Histoire de la Pharmacopée lilloise » par Me Hélène Lehmann- vers 18h30

Une conférence se tiendra en amphithéâtre, offrant un éclairage historique et scientifique sur la pharmacopée lilloise et son évolution au fil des siècles.

A 19 h, hall du département de Pharmacie

3 Rue du Professeur Laguesse, 59000 Lille

L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille en la personne de M. Kemp proposera une visite guidée qui vous emmènera au pôle recherche du département de Médecine (en face de l’Hôpital Claude Huriez). Elle vous permettra de découvrir l’évolution et la richesse du campus hospitalo-universitaire à travers une déambulation.

De 20h à 22h au Département de médecine – Pôle recherche

1 Pl. de Verdun, 59000 Lille

La seconde partie de la soirée se déroulera au pôle recherche du département de médecine, avec plusieurs propositions de visites et de découvertes.

Une déambulation libre ou accompagnée est proposée dans différents espaces :

Hall, couloirs, salle des thèses et atrium, permettant au public de découvrir l’architecture et la hospitalo-universitaire du site.

Découvertes des tableaux de nos illustres scientifiques ainsi que des grands noms qui ont jalonné ses 150 dernières années.

Une exposition mêlant objet anciens et contemporains saura vous surprendre dans les locaux de notre faculté.

Conférence « Deux médecins-enseignants au XVIe siècle, Jacques Sylvius d’Amiens et Jean Sylvius de Lille » par le Pr. Antoine Drizenko

Visite guidée du conservatoire d’anatomie par le Professeur Antoine Drizenko.

UFR3S – Départements de Médecine et Pharmacie 1 place de verdun 59045 LILLE Lille 59037 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://www.150ans-ufr3s-univ-lille.fr https://www.linkedin.com/school/ufr3s-ulille/?trk=public_post_feed-actor-name [{« type »: « link », « value »: « https://evento.renater.fr/survey/nuit-des-musees-fjhuiiru »}] A cette occasion, la faculté ouvre exceptionnellement ses portes au public et propose un parcours culturel inédit au cœur de ses sites emblématiques.

Cette soirée sera l’opportunité de découvrir l’histoire, le patrimoine scientifique et les lieux habituellement fermés au public, à travers des visites guidées, des conférences et des animations culturelles.

Dès 16h – Département de Pharmacie – Patrimoines et collections historiques (sur inscription)

A 19H- Immersion nocturne dans l’architecture et l’histoire du campus (sur inscription)

Dès 20h – Département de médecine – Entre mémoire et innovation (sur inscription)

Informations sur le site internet : www.150ans-ufr3s-univ-lille.fr Département de Pharmacie : Rue du Pr Laguesse 59045 LILLE

Arrêt métro : B.Calmette

Département de médecine-Pole recherche : 1 Place de Verdun

Arrêt métro: O.Lambret

De 16h à 19h au département de Pharmacie

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