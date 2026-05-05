Address Hymen • DJ set Mercredi 13 mai, 19h30 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T19:30:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-13T19:30:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00

···················· ADDRESS HYMEN ····················

http://www.instagram.com/addresshymen

Les filles d’Address Hymen ont aiguisé leur culture musicale entre Lens et Brest d’où elles sont originaires. Dans leurs sets incendiaires qui réjouissent les amateurs de bass music, on retrouve les influences qui les touchent – rave, hip hop, baile funk, grime, jersey club ou encore neo-perreo – des scènes qui portent en elles la rage d’exister. Passées sur les ondes de Rinse France et Hotel Radio Paris, elles sont aujourd’hui résidentes sur Radio Alhara.

Address Hymen arrive en drift sur le gravier avec “She’s My Ride or Die” chez ED (sub Ed Banger Records), un premier titre indomptable et puissant. Diggeuses invétérées, elles recrachent ici leurs références bien digérées : un tamborzão inspiré du baile funk, un passage trap, des hooks entêtants et des drops explosifs sur une basse lourde et saturée.

https://soundcloud.com/addresshymen

···················· INFOS ····················

– Gratuit

– Événement soumis aux conditions météo du jour

– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 2,852 Followers, 1,029 Following, 31 Posts – See Instagram photos and videos from Address (@addresshymen) », « type »: « rich », « title »: « Address (@addresshymen) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/445551062_3830993527223976_3563689500235355677_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=107&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=27LgeVBsPZwQ7kNvwEWivg8&_nc_oc=AdqidhbzU9fQlhd6kS0IGXSmeVAmkxY_P8xDFbwJkyass4p_Rkr55psIJDvux8TZDHs&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af6aYynYFtSPTYykIlB_HUCZVbrpcYKy_5-jwuQwYPrEOQ&oe=69FD5673 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/addresshymen », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas