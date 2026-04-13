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Ta Culture Manga, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille

Ta Culture Manga, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille

Ta Culture Manga, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Médiathèque du Vieux-Lille

Adresse : 25-27 place Louise de Bettignies

Ville : Lille

Département : Nord

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Ta Culture Manga 13 et 16 mai Médiathèque du Vieux-Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Dès 14h, dés à haïkus : laissez le hasard fabriquer un poème à votre place, recopiez-le, illustrez-le, et repartez avec votre création !
A 15h30, diffusion d’animé autour de la musique à partir de 8 ans et atelier créatif tout public
A 16h (le mercredi), concert trio musical autour d’animés
A 16h (le samedi), démo KPOP

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Pour cette 3e édition de « Ta Culture Manga », la médiathèque du Vieux-Lille vous accueille pour plusieurs ateliers, jeux et spectacles KPOP.

BmL

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