Ta Culture Manga, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille
Ta Culture Manga, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille mercredi 13 mai 2026.
Ta Culture Manga 13 et 16 mai Médiathèque du Vieux-Lille Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
Dès 14h, dés à haïkus : laissez le hasard fabriquer un poème à votre place, recopiez-le, illustrez-le, et repartez avec votre création !
A 15h30, diffusion d’animé autour de la musique à partir de 8 ans et atelier créatif tout public
A 16h (le mercredi), concert trio musical autour d’animés
A 16h (le samedi), démo KPOP
Médiathèque du Vieux-Lille 25-27 place Louise de Bettignies Lille Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Pour cette 3e édition de « Ta Culture Manga », la médiathèque du Vieux-Lille vous accueille pour plusieurs ateliers, jeux et spectacles KPOP.
BmL
À voir aussi à Lille (Nord)
- Pulse !, Opéra, Lille 14 avril 2026
- Ye Vagabonds et Sorcha Richardson en concert, L’Aéronef, Lille 14 avril 2026
- Ciné-concert surprise avec Samvel Piano – Ciné Lille-Sud, Le Grand Sud, Lille 15 avril 2026
- Du théâtre à Chèvreville, Théâtre Le Petit Jacques, Lille 15 avril 2026
- Atelier en continu « Le vivant à la loupe » / à la Pouponnière, La Pouponnière de Wazemmes, Lille 15 avril 2026