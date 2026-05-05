Bingo Drag / Crystal Chardonnay + Coco Ricard, Le Bistrot de St So, Lille

Bingo Drag / Crystal Chardonnay + Coco Ricard Mercredi 13 mai, 18h00 Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:30:00+02:00

MERCREDI 13 MAI

-> BINGO DRAG ! Crystal Chardonnay + Coco Ricard

18H-23H30 / GRATUIT

Le Bingo Drag, c’est votre rendez-vous mensuel avec la House of Jambon Beurre au Bistrot de St So, présenté par notre reine invétérée du bingo : Crystal Chardonnay

Chaque mois on dépoussière le loto de ta grand mère avec nos paillettes et on vous offre des parties démesuré toutes plus folles les unes que les autres dans une ambiance survolté. Ici le bingo se joue sous nos propres règles et reste plein de surprises.

Ici, le bingo se joue selon nos propres règles, et elles sont pleines de surprises.

Chaque mois, vos hôtesses préférées reçoivent une invitée différente, mais toujours d’exception.

AU PROGRAMME :

Un bingo drag démesuré

Plusieurs parties

Une avalanche de lots farfelus et de belles surprises

✨ Des performances

Une invitée différente selon les dates

Ici, on ne vient pas seulement pour gagner.

On vient pour rire, crier, se retrouver et passer un vrai moment en communauté.

ENTRÉE GRATUITE

1€ LA GRILLE (OU + EN DON AU PROFIT DE L’ASSOCIATION)

Snack & restauration sur place

Pas de réservation.

Demandes PMR par mail : houseofjambonbeurre@gmaill.com

NOS VALEURS :

Le Bingo Drag est un événement LGBTQIA+, pensé par et pour nos communautés.

Tout le monde est bienvenu tant que le respect est au rendez-vous.

Nous célébrons la pluralité des genres, des corps, des origines et des sexualités. Ici, l’autodétermination est la règle.

Aucune forme de discrimination, de harcèlement ou de comportement oppressif ne sera tolérée.

Merci de contribuer à garder cet espace safe, joyeux et bienveillant

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« link »: « mailto:houseofjambonbeurre@gmaill.com »}]

Le Bingo Drag, c’est votre rendez-vous mensuel avec la House of Jambon Beurre au Bistrot de St So, présenté par notre reine invétérée du bingo : Crystal Chardonnay