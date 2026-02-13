En forme ! en LSF – Compagnie Des petits pas dans les grands, Maison Folie Moulins, Lille

En forme ! en LSF – Compagnie Des petits pas dans les grands Mercredi 13 mai, 16h30 Maison Folie Moulins Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T16:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T16:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

En Forme ! en LSF est un spectacle bilingue (français et langue des signes) pour les tout-petits dès 3 ans. À travers des formes colorées et objets simples, il revisite des histoires et comptines connues comme Boucle d’or ou Petit escargot. Visuel et interactif, il stimule l’imaginaire en mêlant couleurs, mouvements et langue des signes. Une première expérience théâtrale créative et exigeante, portée par des artistes sourds et entendants.

Dans le cadre du printemps de l’accessibilité organisé par la Ville de Lille, du 04 au 22 mai 2026.

Gratuit sur inscription

Durée 30 min

À partir de 3 ans

Mercredi 13 mai, 16 h 30