En forme ! en LSF – Compagnie Des petits pas dans les grands, Maison Folie Moulins, Lille
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T16:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T16:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
En Forme ! en LSF est un spectacle bilingue (français et langue des signes) pour les tout-petits dès 3 ans. À travers des formes colorées et objets simples, il revisite des histoires et comptines connues comme Boucle d’or ou Petit escargot. Visuel et interactif, il stimule l’imaginaire en mêlant couleurs, mouvements et langue des signes. Une première expérience théâtrale créative et exigeante, portée par des artistes sourds et entendants.
Dans le cadre du printemps de l’accessibilité organisé par la Ville de Lille, du 04 au 22 mai 2026.
Gratuit sur inscription
Durée 30 min
À partir de 3 ans
Mercredi 13 mai, 16 h 30
Maison Folie Moulins 47/49 rue d'Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins
Mise en Scène : Audrey Bonnefoy ; Avec : Audrey Bonnefoy ou Lisa Léonardi et Jessica Buresi ou Alexandra David ; Version LSF: Jessica Buresi, Lisa Léonardi et Hrysto ; Production : Des petits pas dans les grands: www.despetitspasdanslesgrands.fr
La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.
Marie-Clémence DAVID