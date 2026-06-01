Gamaches

A la manière de… Franz Marc

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Venez créer en vous inspirant de l’oeuvre Renard bleu-noir de Franz Marc.

Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription.

Venez créer en vous inspirant de l’oeuvre Renard bleu-noir de Franz Marc.

Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription. .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

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English :

Come and create something inspired by Franz Marc’s Renard bleu-noir .

Duration 1h | From 5 years old | Registration required.

L’événement A la manière de… Franz Marc Gamaches a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS