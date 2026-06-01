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A la manière de… Franz Marc Gamaches

A la manière de… Franz Marc Gamaches mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 1 Impasse Georges Roger

Ville : 80220 Gamaches

Département : Somme

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Gamaches

A la manière de… Franz Marc

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Venez créer en vous inspirant de l’oeuvre Renard bleu-noir de Franz Marc.
Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription.
Venez créer en vous inspirant de l’oeuvre Renard bleu-noir de Franz Marc.
Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription.   .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43  mediatheque@gamaches.fr

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English :

Come and create something inspired by Franz Marc’s Renard bleu-noir .
Duration 1h | From 5 years old | Registration required.

L’événement A la manière de… Franz Marc Gamaches a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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