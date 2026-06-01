Fête de la Musique Gamaches
Fête de la Musique Gamaches samedi 20 juin 2026.
Gamaches
Fête de la Musique
Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 20:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Samedi 20 juin
– 18h30 Harmonie de Gamaches
– 20h Sweet addiction
Dimanche 21 juin
– 16h Missippi Combo
– 18h La clique des Sapeurs-Pompiers
– 19h30 Blacg2Mek
Buvette et restauration sur place.
Food truck Donuts Factory
Gratuit.
Samedi 20 juin
– 18h30 Harmonie de Gamaches
– 20h Sweet addiction
Dimanche 21 juin
– 16h Missippi Combo
– 18h La clique des Sapeurs-Pompiers
– 19h30 Blacg2Mek
Buvette et restauration sur place.
Food truck Donuts Factory
Gratuit. .
Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60 mairie@gamaches.fr
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English :
Saturday June 20
– 6:30 pm: Harmonie de Gamaches
– 8pm: Sweet addiction
Sunday June 21
– 4pm: Missippi Combo
– 6pm: La clique des Sapeurs-Pompiers
– 7:30pm: Blacg2Mek
Refreshments and food on site.
Food truck Donuts Factory
Free admission.
L’événement Fête de la Musique Gamaches a été mis à jour le 2026-06-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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