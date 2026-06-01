Gamaches

Fête de la Musique

Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Samedi 20 juin

– 18h30 Harmonie de Gamaches

– 20h Sweet addiction

Dimanche 21 juin

– 16h Missippi Combo

– 18h La clique des Sapeurs-Pompiers

– 19h30 Blacg2Mek

Buvette et restauration sur place.

Food truck Donuts Factory

Gratuit.

Samedi 20 juin

– 18h30 Harmonie de Gamaches

– 20h Sweet addiction

Dimanche 21 juin

– 16h Missippi Combo

– 18h La clique des Sapeurs-Pompiers

– 19h30 Blacg2Mek

Buvette et restauration sur place.

Food truck Donuts Factory

Gratuit. .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60 mairie@gamaches.fr

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English :

Saturday June 20

– 6:30 pm: Harmonie de Gamaches

– 8pm: Sweet addiction

Sunday June 21

– 4pm: Missippi Combo

– 6pm: La clique des Sapeurs-Pompiers

– 7:30pm: Blacg2Mek

Refreshments and food on site.

Food truck Donuts Factory

Free admission.

L’événement Fête de la Musique Gamaches a été mis à jour le 2026-06-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS