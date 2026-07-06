A la poursuite d’Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Auteure, éditrice et traductrice, Anne Martinetti a développé depuis toujours une passion pour la littérature populaire et tout spécialement pour Agatha Christie, dont elle est la spécialiste française avec plusieurs ouvrages consacrés à la Reine du crime. Elle vous propose un moment de partage autour d’un thé. Ce sera l’occasion de partir sur les pas de cette grande dame du polar, d’évoquer son parcours mais aussi les lieux qui ont inspiré son œuvre. En fin de rencontre, une séance de vente-dédicace vous sera proposée en partenariat avec la librairie L’Embellie.

Sur inscription à partir du 28 octobre, pour adultes

Pour commémorer les 50 ans de la mort d’Agatha Christie, Anne Martinetti vous propose une « causerie » intitulée A la poursuite d’Agatha Christie.

Sur inscription à partir du 28 octobre, pour adultes

Le samedi 28 novembre 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-28T16:30:00+01:00

fin : 2026-11-28T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-28T15:30:00+02:00_2026-11-28T16:30:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr



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